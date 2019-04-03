Рыбалка рассказал, что Робинью думает об украинском футболе

Полузащитник Сивасспора Сергей Рыбалка поделился мнением своего экс-партнера Робиньо об украинском футболе.

"На следующий день после игры с Галатасараем Робиньо подошел ко мне и спросил, откуда я. Он очень удивился, когда узнал, что я из Украины. Сказал, что в Украине не играют в такой футбол, в какой играю я.

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Он считает, что в Украине только бьют по ногам и выбивают мяч вперед. А меня он назвал техничным и не поверил, что я из Украины.

Было такое, что отдал ему хороший пас, а он забил. Сразу кричит мне: "Люблю тебя, маэстро". На следующий день говорит: "Привет, маэстро. Как дела?"

А я его называл легендой или галактикос. А он улыбался, ему нравилось", – сказал Рыбалка программе Бомбардир.

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