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Рыбалка признался, кто виноват в его уходе из Динамо

08:33 209 Читати українською
Рыбалка признался, кто виноват в его уходе из Динамо
Сергей Рыбалка / Фото ФК Динамо

Украинский хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка рассказал, что скучает по киевскому клубу.

"Я – игрок Сивасспора. Клуб выразил пожелание: мы разорвали контракт, чтобы они могли взять нескольких игроков для усиления, поскольку команда борется за чемпионство. Я пошел им на уступки.

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Они позволили мне вернуться в Украину для восстановления после травмы. Спасибо киевскому Динамо, которое позволило мне тренироваться на их базе.

Почему переехал в Турцию? У меня не сложились отношения с Хацкевичем. В последний день трансферного окна агент предложил поехать в Сивасспор. Я согласился, поскольку не хотел сидеть в дубле. Сначала было получение, а затем клуб выкупил контракт.

Вернуться в Украину? Нет пока. Вернусь только в Динамо", – цитирует 30-летнего полузащитника ТК Футбол.

Напомним, Сергей Рыбалка находился в структуре "бело-синих" в 2008-2017 годах.

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Динамо Киев Динамо Киев Украинцы за рубежом Турция Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Александр Хацкевич Александр Хацкевич Сивасспор Сивасспор
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