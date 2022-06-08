Александрийский коллектив на собственном примере показывает, что нужно продолжать жить, несмотря на войну.

Сергей Рыбалка подписал новый контракт с "горожанами", информирует официальный сайт клуба . Он рассчитан до 31 мая 2024 года.

Экс-защитник Динамо стал полноценным игроком Александрии

Бывший полузащитник Динамо присоединился к александрийцам в прошлом году, дебют пришелся на победный матч против Шахтера (2:1). В общей сложности Сергей отыграл в составе команды 14 матчей, в которых отличился тремя ассистами и одним голом.

Следует заметить, что Александрия серьезно подошла к вопросу укомплектования перед стартом сезона 2022/23. Кроме Рыбалки, ранее был продлен контракт с Олегом Кожушко и на полноценной основе подписан Андрей Цуриков.

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