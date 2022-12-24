Полузащитник Александрии Сергей Рыбалка поделился мыслями о Рауле Рианчо, который в свое время тренировал в киевском Динамо.

"Рианчо? Я считаю, что одно время он очень помог в плане тактики. А через год-полтора Рауль уже был не очень нужен Сергею Реброву. Он уже понял, что и как делать, а Рианчо начал лезть, притворяться главным. Потому Ребров и убрал его.

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Рауль очень разочаровал меня как человек. Тренер он хороший, тактик хороший. Он переживал, что там с российскими футболистами будет, но ни разу не слышал от него волнений об украинских игроках, их семьях", – поделился Рыбалка в шоу ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Напомним, что Рианчо с 2014 по 2016 годы работал одним из помощников главного тренера Динамо, а позже был в штабе национальной сборной Украины. С 2018 года испанец перебрался в московский Спартак.

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