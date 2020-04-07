Рыбалка объяснил разрыв контракта с Сивасспором

Бывший игрок Динамо Сергей Рыбалка рассказал о приостановке контракта с Сивасспором.

"Договорились с клубом это не афишировать. Я разорвал контракт, потому что получил травму, из-за которой выбыл на длительный срок.

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Мы решили разорвать контракт, чтобы я не занимал чье-то место. Надеюсь, что с нового сезона удастся восстановиться, и я вернусь в команду", – пояснил Рыбалка в программе Бомбардир.

Напомним, Рыбалка заключил с турецким клубом соглашение летом 2018 года и должен был выступать за Сивасспор до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне он сыграл в трех матчах турецкой Суперлиги.

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