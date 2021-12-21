Рыбалка может лечь под нож
11:10 - Читати українською
Главный тренер Александрии Юрий Гура поделился новостями о состоянии Сергея Рыбалки.
"Врач сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию", – сказал Гура для ТК Футбол.
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Хавбек Александрии травмировался во втором тайме поединка с Шахтером (1:2). Сергей после столкновения с Михаилом Мудриком упал на газон и покинул поле на носилках.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Рыбалка провел 13 матчей, в которых отличился тремя ассистами.
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