"Врач сказал, что пока неизвестно, что с Рыбалкой. Возможно, ему даже придется ехать оперироваться в Италию", – сказал Гура для ТК Футбол.

Рыбалка – о травме в матче с Шахтером: "Такой легкий букетик – мениск, связки"

Хавбек Александрии травмировался во втором тайме поединка с Шахтером (1:2). Сергей после столкновения с Михаилом Мудриком упал на газон и покинул поле на носилках.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Рыбалка провел 13 матчей, в которых отличился тремя ассистами.

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