toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Рыбалка: Динамо всегда ставило перед собой высокие цели и сейчас к ним идет

15:09 1 Читати українською
Рыбалка: Динамо всегда ставило перед собой высокие цели и сейчас к ним идет
Сергей Рыбалка / ФК Сивасспор

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка, который сейчас является игроком турецкого Сивасспора, поделился впечатлениями от выступлений киевской команды в текущем сезоне.

"Мне сделали операцию, так что восстанавливаться буду долго – около восьми месяцев. Ничего не поделаешь, это спорт, такое случается, хотя, безусловно, трудно психологически.

"В Динамо я не видел себя, не хотелось оставаться", – Рыбалка признался, почему перешел в Сивасспор

Конечно, соскучился по Киеву, был очень рад побывать на кубковом матче Динамо против Шахтера уже в качестве болельщика. Могу сказать, что в Украине футбол немного изменился, но Динамо всегда ставило перед собой высокие цели и сейчас к ним идет", – сказал Рыбалка в эфире Футбольного формата.

Напомним, Сергей Рыбалка был игроком Динамо с 2008-го по 2018-й год. На привел аренды он выступал за чешский Слован и турецкий Сивасспор, с которым впоследствии подписал контракт.

Від Ярмоленка чекають результату, Маліновський проти сардинців, "сонячне" дербі для Фонсеки – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Карпаты – Шахтер: онлайн-трансляция матча, в котором Каштру решился на серьезные эксперименты
13:50
455
Теги
Сергей Рыбалка Сергей Рыбалка Динамо Киев Динамо Киев Сивасспор Сивасспор
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
45
мин
Рома
16:00
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук