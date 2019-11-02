Рыбалка: Динамо всегда ставило перед собой высокие цели и сейчас к ним идет

Бывший полузащитник Динамо Сергей Рыбалка, который сейчас является игроком турецкого Сивасспора, поделился впечатлениями от выступлений киевской команды в текущем сезоне.

"Мне сделали операцию, так что восстанавливаться буду долго – около восьми месяцев. Ничего не поделаешь, это спорт, такое случается, хотя, безусловно, трудно психологически.

"В Динамо я не видел себя, не хотелось оставаться", – Рыбалка признался, почему перешел в Сивасспор

Конечно, соскучился по Киеву, был очень рад побывать на кубковом матче Динамо против Шахтера уже в качестве болельщика. Могу сказать, что в Украине футбол немного изменился, но Динамо всегда ставило перед собой высокие цели и сейчас к ним идет", – сказал Рыбалка в эфире Футбольного формата.

Напомним, Сергей Рыбалка был игроком Динамо с 2008-го по 2018-й год. На привел аренды он выступал за чешский Слован и турецкий Сивасспор, с которым впоследствии подписал контракт.

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