Рыбалка: Динамо навсегда останется в моем сердце

Новичок Сивасспора Сергей Рыбалка попрощался с киевским Динамо и его болельщиками.

"Дорогая моя динамовская семья. Вот и пришел тот момент, когда мне приходится сказать вам "Прощай "..

Я хочу вам сказать большое спасибо за эти годы, которые я провел вместе с вами! Спасибо президенту Динамо – Суркису Игорю Михайловичу, который дал мне шанс быть частью Динамо поддерживал и давал правильные наставления.

Рыбалка покинул Динамо и перешел в Сивасспор

Спасибо тренерам, которые в меня поверили и очень многому меня научили. Огромное спасибо всей команде – ребятам, с которыми я тренировался и выходил на поле защищать бело-синие цвета.

Мы расстраивались вместе нашим поражениям и радовались нашим победам. Вы для меня навсегда останетесь моими друзьями и моей семьей!

Спасибо нашим болельщикам – вы лучшие! Спасибо за вашу поддержку, которую я ощущал на протяжении всего времени, за вашу любовь и за вашу критику. Динамо навсегда останется в моем сердце! Спасибо всем огромное !!!", – написал Рыбалка в своем Instagram.

Рыбалка: Были другие варианты, но я выбрал Сивасспор

Напомним, Рыбалка недавно перешел в турецкий Сивасспор. Сергей является воспитанником киевского Динамо и находился в системе клуба с 2008 года.

В футболке "бело-синих" Рыбалка сыграл 108 матчей и забил 3 гола.