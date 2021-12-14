Полузащитник Александрии все еще не знает последствий своего повреждения, полученного в поединке 18-го тура Премьер-лиги против Шахтера.

Экс-хавбек Динамо и сборной Украины травмировался во втором тайме поединка с Шахтером. Рыбалка после столкновения с Михаилом Мудриком упал на газон и покинул поле на носилках.

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"Я в лангете, на костылях. Сделаю повторную МРТ через неделю, потому что на той, что я уже делал, не все четко видно, все воспаленное. Сделаю повторную МРТ и буду отталкиваться. Там такой легкий букетик: мениск, связки. Но насколько все серьезно – покажет повторная МРТ, а после нее посмотрим, как быть дальше", – рассказал Рыбалка в эфире Футбол NEWS.

Напомним, 31-летний полузащитник перешел в ряды Александрии летом на правах свободного агента, подписав контракт на один сезон. Рыбалка сыграл за "желто-черных" 13 матчей в УПЛ и отдал 3 голевых передачи.

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