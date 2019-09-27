"Русский мир" во всей красе: в сети появилась фотография старого стадиона Шахтера – от Лиги чемпионов до апокалипсиса

Центральный стадион Шахтер уже и близко не напоминает арену, куда когда-то приезжали лондонский Арсенал и Лацио.

Донецкий Шахтер проводил свой дебютный сезон в групповом этапе Лиги чемпионов на старом Центральном стадионе. Тогда "горняки" играли против Арсенала, Лацио и Спарты.

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Даже после переезда команды на РСК Олимпийский, а позже на Донбасс Арену, руководство клуба ухаживали старую арену, пока не произошла оккупация Донбасса в 2014 году.

За эти 5 лет стадион Шахтер успел превратиться в лес, где растут кусты и деревья, а о футболе здесь не напоминает почти ничего.

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