Сербский гранд продолжил свое участие в так называемом "Братском кубке", который россияне провели в Москве.

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Партизан бесхребетно уступил ЦСКА 0:3, но это был далеко не самый большой позор. На трибунах развернули плакат, от которого может стошнить: "Русские и сербы – братья навеки. Одни цвета, одна вера, одна кровь".

Напомним, именно Партизан станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже 23 июля, а ответный матч – 30-го.

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