Теперь на MEGOGO невозможно будет просмотреть фильмы российского производства.

MEGOGO – один из крупнейших футбольных трансляторов в Украине / фото из открытых источников

"Русские фильмы – идите на**й! Сейчас все российские фильмы удалены с нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", – говорится в сообщении на официальной странице MEGOGO.

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Добавим, что медиасервис работает по всей Украине и является одним из главных футбольных трансляторов, показывая матчи чемпионатов Италии, Испании, Германии и Франции, а также поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину на фоне российского вторжения. Наши ребята достойно сопротивляются и уничтожают силы врага уже 5-й день.

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