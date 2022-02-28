"Русские фильмы – идите на**й": MEGOGO заблокировал фильмы россиян
Теперь на MEGOGO невозможно будет просмотреть фильмы российского производства.
"Русские фильмы – идите на**й! Сейчас все российские фильмы удалены с нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", – говорится в сообщении на официальной странице MEGOGO.
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Добавим, что медиасервис работает по всей Украине и является одним из главных футбольных трансляторов, показывая матчи чемпионатов Италии, Испании, Германии и Франции, а также поединки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.
Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину на фоне российского вторжения. Наши ребята достойно сопротивляются и уничтожают силы врага уже 5-й день.
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