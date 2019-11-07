Российские фанаты перед матчем с Ференцварошем Реброва устроили беспорядки в метро – заблокирована одна ветка подземки

Сегодня в Будапеште состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы между местным Ференцварошем и московским ЦСКА. Фанаты гостей еще до игры успели отличиться с отрицательной стороны.

Болельщики московской команды устроили беспорядки в метро Будапешта. Фанаты забрались в поезд и держат его на станции, не давая двинуться, сообщает Sport24.

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По информации издания, полиция перекрыла движение веткой метрополитена, где произошел инцидент. Отметим, что это единственная ветка подземки, которая ведет к стадиону.

Напомним, встреча Ференцварош – ЦСКА начнется в 22:00 по киевскому времени. Московский матч две недели назад закончился минимальной победой команды Сергея Реброва (1:0).

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