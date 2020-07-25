Русол указал на ошибки Коломойского в Днепре

"Он давал достаточно ресурсов, когда я был футболистом, чтобы игроки могли поднять трофей над головой. Он делал достаточно для футбольного клуба, команды, чтобы мы выигрывали. Мы много раз были рядом с трофеями, но чего нам не хватало.

"Наверное, верить олигархам больше не буду": Смалийчук – о покупке доли Карпат и невыполнении Коломойским обещания

В какой-то период это больше вина футболистов. Может, кто-то скажет, что больше внимания нужно уделять команде, вникать в детали. Но это вопрос управления организацией. Он видел это. Не счел нужным раз в неделю приезжать на базу, общаться с футболистами. У него такое видение.

Кто-то видит управление командой по-другому, считает, что нужно приехать и пожать руку всем футболистам перед тренировкой. Но это все вопрос стиля. Индивидуально. Для футболистов есть ряд более важных моментов, чем увидеть президента. Убил ли Коломойский Днепр? Не знаю, может и так", – заявил экс-защитник в программе Вацко Light.

Напомним, сейчас Андрей Русол работает исполнительным директором СК Днепр-1.

"Протасова плавили давно": після відставки залишив телефон, заліг на дно в Греції і "підсиджував" Луческу в Шахтарі