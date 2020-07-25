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Русол прокомментировал возможность объединения СК Днепр-1 и Зари

14:06 - Читати українською
Русол прокомментировал возможность объединения СК Днепр-1 и Зари
Андрей Русол / Фото из открытых источников

Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол высказался относительно слов футбольного агента Михаила Метревели о возможном слиянии днепровского клуба с луганским.

"Надо у Михаила (Метревели – прим.) спросить, что навеяло ему такую бурную фантазию. Я в это не верю.

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И никаких предпосылок к этому нет. Есть два разных клуба", – сказал Русол в программе Вацко Live.

Напомним, ранее Метревели в программе "Великий футбол" заявил, что совладельцы Карпат – Олег Смалийчук и Игорь Коломойский – не смогут между собой договориться, поскольку у известного олигарха есть планы по объединению СК Днепр-1 и Зари.

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Теги
Заря Заря Видеоновости СК Днепр-1 СК Днепр-1 Михаил Метревели Андрей Русол
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