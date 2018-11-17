Руснак объяснил, благодаря чему Словакия смогла разгромить сборную Украины

Хавбек сборной Словакии Альберт Руснак поделился впечатлениями от матча против Украины в 5 туре Лиги наций.

"Скрывать не буду, что при первом голе в ворота украинцев сработала наша домашняя заготовка. На тренировках мы с моим партнером Мареком Гамшиком отрабатывали такие моменты.

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Наверное, я могу записать себе в актив этот поединок. Более того, думаю, что это вообще был мой лучший матч за сборную Словакии.

Нужно сделать скидку на то, что украинцы играли экспериментальным составом. У них отсутствовали сразу несколько ведущих исполнителей. С другой стороны, это их проблемы.

Знаете, важно вообще победить. В таком случае мы подойдем в хорошем психологическом состоянии к решающему для нас поединке против Чехии. Приятно взять такой убедительный реванш за поражение в первом круге.

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В том, что словацкая сборная дала бой украинцам, большая заслуга нашего тренера. Важно, что мы успели хорошо изучить игру подопечных Андрея Шевченко и заставили их ошибаться. Теперь желательно не останавливаться на достигнутом и приложить максимум усилий, чтобы в следующем матче победить чехов", – цитирует Руснака Zbirna.com.