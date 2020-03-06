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"Руслан ездит только на тренировки, из дома не выходим": жена Малиновского – о ситуации с коронавирусом в Италии

09:49 131 Читати українською
"Руслан ездит только на тренировки, из дома не выходим": жена Малиновского – о ситуации с коронавирусом в Италии
Роксана и Руслан Малиновские / Фото из открытых источников

Роксана Малиновская, жена лидера сборной Украины, волнуется за своего мужа из-за эпидемии коронавируса в Италии.

"Стараемся оставаться на позитиве, но мы уже неделю не выходим из дома. Только во двор гулять. Руслан выезжает только на тренировки, матчи.

Серия А официально закроет все трибуны для зрителей на месяц

Я переживаю, ведь в Серии С уже было несколько случаев, что футболисты заболели в одной команде. Конечно, не проводятся никакие массовые мероприятия. Карантин в школах, университетах на неделю продлили. Но рестораны забиты", – цитирует Роксану Football Hub.

Напомним, Малиновский в Италии защищает цвета Аталанты. Из-за распространения эпидемии коронавируса Серия А запретила болельщикам посещать матчи на месяц.

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Теги
коронавирус Италия Жены футболистов Руслан Малиновский Руслан Малиновский Аталанта Аталанта
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