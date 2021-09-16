"В ситуации с конфликтом тренера сборной Украины Александра Петракова и игрока Руслана Малиновского, вина полностью на тренере. Я читал ответ Руслана и считаю, что он все разложил по полочкам. Я знаю детского тренера Малиновского, он 16-летним приезжал ко мне на просмотр. Поэтому могу уверенно сказать: Руслан – абсолютно бесконфликтный человек.

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Сейчас заметно, что новый тренер сборной пытается всем понравиться. Но обычно большое стремление приводит к плачевным результатам. Видно, что Петракову не хватает опыта работы со взрослыми командами. Он идет на интервью, еще не остыв как следует от недавнего матча, эмоции зашкаливают. И в итоге тренер говорит лишние вещи. Те, которые должны были бы оставаться внутри коллектива. Петраков должен продумать каждое слово, которое он скажет в эфире. Но для этого он или не имел времени, или не был готов. В итоге на ровном месте возник громкий конфликт.

Нужно знать Малиновского: он всегда тяжело входит в сезон. Так было в прошлом году и в позапрошлом тоже. Пройдет время, и Руслан снова станет лучшим игроком сборной. Потому что у нас почти нет игроков, которые стабильно играют в Лиге чемпионов в составе зарубежного клуба. И когда он наберет форму, все сразу станет на свои места.

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Люди устроены так, что им лучше знать меньше информации. Вспомните Лобановского: он очень мало говорил, но демонстрировал отличные результаты. И публика додумывала в положительную сторону то, что он не сказал. А если результаты посредственные, то додумывают худшее, чтобы не говорил.

В свое время Шевченко дал публичную оценку Буяльскому, а потом не знал, как выйти из ситуации. Потому что Виталий сейчас, очевидно, лучший игрок чемпионата Украины. Поэтому пост тренера предусматривает двойную ответственность за сказанные слова. Считаю, что Петракову нужно позвонить Руслану и уладить этот конфликт", – написал Федорчук в авторской колонке на Газета по-українськи.

Малиновский сказал, что не хочет оставаться в сборной Украины, – Петраков