"Руска к*рва": польские фанаты устроили мощный перфоманс под посольством России в Берлине
06:00 - Читати українською
Болельщики сборной Польши не тратят попусту время, находясь в Германии.
Марко Арнаутович 78’
78’ Марко Арнаутович
"Кадра" встречалась с Австрией на берлинском Олимпиаштадионе, но перед матчем было шоу не хуже.
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Польские фанаты мощным маршем прошлись по улицам столицы Германии. Перед российским посольством было особенно горячо – флаги, барабаны и заряды "Руска к*рва". Только такого присутствия на Евро-2024 и заслуживает государство-террорист!
На поле все было не так ярко для Польши. "Кадра" проиграла Австрии со счетом 1:3.
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