Болельщики сборной Польши не тратят попусту время, находясь в Германии.

"Кадра" встречалась с Австрией на берлинском Олимпиаштадионе, но перед матчем было шоу не хуже.

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Польские фанаты мощным маршем прошлись по улицам столицы Германии. Перед российским посольством было особенно горячо – флаги, барабаны и заряды "Руска к*рва". Только такого присутствия на Евро-2024 и заслуживает государство-террорист!

На поле все было не так ярко для Польши. "Кадра" проиграла Австрии со счетом 1:3.

„Ruska kur..” teraz przed ambasadą Rosji w Berlinie. pic.twitter.com/aoEEQ0QO8U — Bartłomiej Bublewicz (@bbublewicz) June 21, 2024

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