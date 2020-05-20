Русин заявил о желании заниматься боксом

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин признался, какие виды спорта, кроме футбола, его привлекают.

"Кроме футбола, увлекаюсь и слежу также за боксом. В свободное время люблю поиграть в пинг-понг. Когда выступал за Зарю, у нас с Евгением Чеберко такие зарубы были! А так в основном играю в настольный теннис дома во время отпуска.

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Когда-то в детстве занимался боксом. Сейчас могу дома с братом побоксировать, однако в будущем хотел бы заниматься боксом чисто для себя", – цитирует Русина пресс-служба Динамо.

Напомним, нынешний сезон Русин начинал в составе Зари, но хорошие результаты в луганской команде убедили Динамо вернуть своего игрока после завершения осенней части УПЛ. Всего в текущей кампании нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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