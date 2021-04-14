В среду, 14 апреля, Легия провела контрольный поединок внутри коллектива. В нем приняли участие футболисты первой команды, которые имеют мало игрового времени, а также представители дубля.

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Первый тайм длился 40 минут, а второй – 30. Именно на вторую часть встречи тренер выпустил на поле Назария Русина, который забил уже на 45 минуте, сравняв счет. В итоге его гол спас дубль, который проигрывал 1:2. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Интересно, что украинец играл на нетипичной для себя позиции – в полузащите.

Напомним, за своенравие Русина перевели во вторую команду "военных", где нападающий должен провести 2 недели. Он перебрался в Варшаву в конце зимнего трансферного окна, а арендная сделка рассчитана до декабря 2021-го. Украинец еще не дебютировал в Екстраклясе, но провел 30 минут в проигранном матче Кубка Польши и еще 59 минут – в дубле.

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