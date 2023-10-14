Нападающий на одном из занятий сборной Украины продемонстрировал, что находится в достаточно хорошей форме – Русин умудрился замкнуть навес с фланга пяткой в прыжке.

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Впрочем, даже такие красивые голы не позволили Назарию попасть в заявку "сине-желтых" на матч против Северной Македонии – вместе с ним не попали в список Сергей Кривцов и Денис Попов.

Добавим, что матч Украина – Северная Македония состоится уже сегодня, 14 октября, начало в 16:00. Обе команды имеют по 7 очков в активе. Что касается Русина, то нападающий после перехода в Сандерленд сыграл в 4 матчах, но не отличался результативными действиями.

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