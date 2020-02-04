Русин вернулся в общую группу Динамо – трое других игроков продолжают восстановление

Форвард Динамо Назарий Русин успешно завершил свою реабилитацию после травмы.

Нападающий сегодня (4 февраля) вернулся в общую группу, информирует официальный сайт клуба.

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Русин имел незначительные проблемы с голеностопом, из-за которых пропустил первые дни второго этапа сборов Динамо. 21-летний игрок имеет шанс выйти в спарринге против словенской Олимпии, который состоится завтра (5 февраля). А вот дела Бурды, Цыганкова и Шабанова пока что хуже – они занимаются по индивидуальной программе под руководством тренера-реабилитолога.

Добавим, что Русин смог отличиться двумя голами на первых сборах Динамо – форвард киевлян поразил ворота Вардара и Нефтчи.

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