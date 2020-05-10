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Русин: У меня всегда будет желание выиграть Лигу чемпионов

10 мая 23:34 17 Читати українською
Русин: У меня всегда будет желание выиграть Лигу чемпионов
Назарий Русин / фото: Динамо

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин рассказал о своей мечте в футболе.

"Пусть это пока и выглядит чем-то фантастическим, но у меня всегда будет желание победить в Лиге чемпионов", – цитирует Русина Команда 1.

Русин считает, что у Динамо есть сразу три конкурента в борьбе за "серебро" УПЛ

К слову, 21-летний нападающий – воспитанник львовского футбола. В систему киевского клуба Назарий попал летом 2015. За первую команду Динамо дебютировал 23 ноября 2017 в матче Лиги Европы, выйдя на замену в игре с албанским Скендербеу (2:3), в котором отметился дебютным голом.

Напомним, нынешний сезон Русин начинал в составе Зари, но хорошие результаты в луганской команде убедили Динамо вернуть своего игрока после завершения осенней части УПЛ. Всего в текущей кампании нападающий сыграл 22 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.

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Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Назарий Русин Назарий Русин
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