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Русин спрогнозировал, какое место займет Динамо в чемпионате Украины

11 января 13:11 956 Читати українською
Русин спрогнозировал, какое место займет Динамо в чемпионате Украины
Назарий Русин / Фото из открытых источников

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин поделился ожидания от второй части сезона в чемпионате Украины.

"Думаю, что Динамо удастся завоевать серебряные медали. А что касается Зари, то скажу так: на поле мы соперники, а вне поля – друзья. Даже если я буду играть против луганчан, буду выкладываться на все сто процентов.

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На поле для меня сейчас существует только Динамо. Буду праздновать гол, если забью Заре? Нет, не буду", – сказал Русин в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, Динамо воспользовалось пунктом о досрочном возврате Русина из аренды в Заре. В сезоне 2019/20 Назарий провел 17 матчей за Зарю во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

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