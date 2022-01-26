Зимние сборы клубов УПЛ, товарищеские матчи

Львов – Динамо Тбилиси – 0:0

Черноморец – Шкупи – 1:1

Голы: Русин, 22 (пен.) – Джорджиевски, 63

Александрия – Гурник – 2:2

Голы: Бондаренко, 19 Авагимян, 29 – Подольски, 34, Хименес, 75

Львов встречался с Динамо Тбилиси, которое в минувшем сезоне стало вице-чемпионом Грузии. За 90 минут встречи команды так и не смогли забить хотя бы один гол.

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Чорноморець також мав солідного суперника – Шкупі впевнено очолює таблицю чемпіонату Північної Македонії. Втім, рахунок відкрив саме аутсайдер УПЛ. Назарій Русин реалізував пенальті, оформивши свій другий гол після переходу з Динамо на правах оренди. У другій половині Шкупі відігрався, але це не скасовує хорошу серію команди Григорчука на зборах – 2 перемоги та 3 нічиї.

Дружню тенденцію дня продовжили Олександрія та Гурнік. Підопічні Гури здобули комфортну перевагу завдяки результативним діям новачків. Денис Костишин навісив на голову Валерію Бондаренку, а подвоїв рахунок Артур Авагімян. Навіть двох голів Олександрії не вистачило – Гурнік відквитав по м'ячу у кожному з таймів. Отметим, что первым украинцев огорчил 36-летний Лукас Подольски – победителю ЧМ-2014 удался точный удар с линии штрафной.

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