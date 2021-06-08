Игорь Цыганык в своей авторской программе на YouTube заявил, что 22-летний игрок не останется в Динамо в кампании 2021/22.

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"Насколько мне известно, Назарий Русин едет в Днепр. Следующий сезон он, скорее всего, начнет в футболке СК Днепр-1", – рассказал журналист. Правда, он не уточнил, на каких условиях будет осуществлен трансфер.

Напомним, Назарий первую часть прошлой кампании провел в Динамо, сыграв 19 минут. Зимой Русин перебрался в Легию, а арендная сделка была рассчитана до декабря 2021-го. Правда, украинец, не дебютировав в Екстраклясе, досрочно вернулся в Киев после скандала.

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