Русин считает, что у Динамо есть сразу три конкурента в борьбе за "серебро" УПЛ

Нападающий Динамо Назарий Русин рассказал, как проводит карантин в условиях пандемии коронавируса.

"Чаще всего, думая о футболе, поскольку очень соскучился по игре. Но в то же время было классно, что столько времени провожу со своими близкими людьми. Такое случилось впервые за пять лет.

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Трудно сказать, сколько времени понадобится для подготовки. Ведь кто-то подойдет в лучшей физической форме, кто-то – нет, но уверен в одном, что команда к официальным соревнованиям постарается подойти в как можно лучшем состоянии, а своей игрой и результатами только радовать динамовских болельщиков.

Конкурент Динамо в борьбе за второе место? Не стану никого вычеркивать из числа претендентов, и Заря, и Десна, и Александрия способны сделать сюрприз", – цитирует Русина Команда 1.

Напомним, на вынужденную паузу в чемпионате Украины Динамо eшло, находясь на третьей строчке турнирной таблицы с 46 очками в активе. Заря опережает киевлян лишь по дополнительным показателям. Десна идет четвертой (43 пункта), а Александрия пятая (40).

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