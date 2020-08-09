Русин резко опроверг слухи о причинах заражения коронавирусом

"Всем журналистам и футбольным группам: свадьбу праздновали 21 июля 2020. Первый ПЦР-тест, который я сдал 30 июля 2020 был отрицательным. Поэтому, прошу не распространять недостоверной информации", – отметил Русин в своем Instagram.

Двое игроков Динамо заболели коронавирусом

Напомним, у Русина, Вантуха и еще одного воспитанника Динамо был обнаружен коронавирус, игроков отправили на самоизоляцию.

К слову, Назарий вернулся в киевский клуб в зимнее трансферное окно из Зари, но отметился лишь двумя ассистами после успешных выступлений за луганчан.

Динамо – Верес: Луческу дебютирует с разгрома, Супряга и Дуэлунд – главные победители, класс украинцев, тайна Цыганкова