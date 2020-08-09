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Русин резко опроверг слухи о причинах заражения коронавирусом

21:13 - Читати українською
Русин резко опроверг слухи о причинах заражения коронавирусом
Назарий Русин / фото: ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Назарий Русин прокомментировал заражение коронавирусом.

"Всем журналистам и футбольным группам: свадьбу праздновали 21 июля 2020. Первый ПЦР-тест, который я сдал 30 июля 2020 был отрицательным. Поэтому, прошу не распространять недостоверной информации", – отметил Русин в своем Instagram.

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Напомним, у Русина, Вантуха и еще одного воспитанника Динамо был обнаружен коронавирус, игроков отправили на самоизоляцию.

К слову, Назарий вернулся в киевский клуб в зимнее трансферное окно из Зари, но отметился лишь двумя ассистами после успешных выступлений за луганчан.

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коронавирус Динамо Киев Динамо Киев Назарий Назарий Русин
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