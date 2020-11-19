Нападающий Динамо Назарий Русин в ближайшее время не поможет своей команде на футбольном поле.

Накануне стало известно, что Назарий получил повреждение во время тренировки киевлян. Сегодня Русин в эксклюзивном комментарии Динамомании сообщил о деталях.

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Источник отмечает, что худшие подозрения подтвердились – у 22-летнего футболиста перелом ключицы. Сегодня Русин был прооперирован. Срок восстановления футболиста – около трех месяцев.

Отметим, что Русин провел лишь 19 минут в составе Динамо в текущем сезоне. Следующий матч киевляне проведут против Ингульца, матч запланирован на 21 ноября, начало матча в 14:00. После 9 сыгранных туров киевляне единолично возглавляют турнирную таблицу УПЛ, на одно очко опережая Шахтер.

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