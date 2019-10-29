Русин раскрыл секрет успешной игры Зари под руководством Скрипника

Нападающий Зари Назарий Русин выделил сильные стороны своей команды, которые позволяют ей одерживать хорошие результаты в последних матчах УПЛ.

"В Заре хорошая команда, тренерский штаб. У нас очень быстрая команда. Также есть ребята, которые прекрасно работают с мячом. Играем агрессивно. Мы все молодые, все хотим, бьемся. Получается неплохой результат.

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Рад, что забиваю. Дай бог, так будет и дальше", – сказал Русин в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, Назарий Русин выступает за Зарю на правах аренды, а права на него принадлежат киевскому Динамо. В текущем сезоне УПЛ 21-летний футболист сыграл 9 матчей, в которых забил 4 гола.

Отметим, что после 12 туров команда Виктора Скрипника занимает 4 место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка.

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