Динамо в ближайшее время не может рассчитывать на форварда Назария Русина.

"Когда восстановлюсь? Врачи говорили, что нужно три месяца. Получается, что 19 февраля мне можно будет только начать тренироваться. Поэтому на первый сбор я с командой даже не лечу, а ко второму смогу делать только пробежку.

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Отпуск прошел так себе, потому что я был и остаюсь травмированным. Первые три недели было тяжело. Не мог сам одеться. А так был с семьей, у меня родился сын. Отпуск прошел нормально. Ни хорошо, ни плохо. Говорил ли с Луческу о дальнейших планах? Еще нет", – цитирует Русина Динамомания.

Напомним, что форвард сломал ключицу и в первой части сезона провел на поле лишь 19 минут.

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