Украинец последний раз появлялся на поле 25 ноября в неудачном матче с Плимутом (0:2). Главный тренер "черных котов" Тони Моубрей снял Русина уже в перерыве, а после игры пожаловался на плохую реализацию Назария.

Цыганкова в Жироне может заменить другой украинец – клуб Яремчука готов составить конкуренцию

Затем нападающий дважды вообще не попадал в заявку Сандерленда. Как оказалось, не следует искать каких-либо конфликтов. Русин выпал из состава из-за травмы паха, утверждает Sport.ua. Украинский легионер еще пропустит матч против Вест Бромвича (9 декабря), но к Лидсу (12-го) должен восстановиться.

Напомним, летом Сандерленд заплатил Заре за Русина 2,5 млн евро. В новой команде нападающий провел 9 матчей и отличился одним ассистом.

"Мудрика в Шахтер": английские фанаты и комментаторы ошеломлены игроками сборной Украины – шоу на 4 гола наших звезд