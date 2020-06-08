toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Русин пообещал не праздновать, если забьет гол в ворота Зари

22:02 44 Читати українською
Русин пообещал не праздновать, если забьет гол в ворота Зари
Назарий Русин (слева) / фото: Динамо

Нападающий Динамо Назарий Русин поделился ожиданиями от матча против Зари в рамках 26-го тура УПЛ.

 

"Нам нужно выигрывать – и все. Нужно хорошо сыграть, чтобы одержать победу. Больше не ожидаю ничего. Что касается сильных сторон Зари, то они хорошо выходят в атаку, хорошо контролируют мяч и прессингуют, и у этой команды хороший тренер.

Динамо – Александрия: Цитаишвили и другие украинцы выдали шоу, 4-й дебютант, разные легионеры, матч года Михайличенко

О Заре тренерский штаб Динамо у меня ничего не спрашивал, возможно, еще спросят. А если забью в ворота Зари, то праздновать гол не буду", – цитирует Русина пресс-служба киевлян.

К слову, поединок 26-го тура УПЛ Заря – Динамо состоится 13 июня. Начало матча в 17:00. Назарий Русин начинал нынешний сезон в составе луганчан, где убедил киевлян вернуть своего игрока обратно. Всего в текущей кампании 21-летний нападающий сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі

blog_ava
"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі
13:30
440
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Назарий Русин Назарий Русин Заря Заря Заря - Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
4
мин
Саарбрюкен
21:45
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук