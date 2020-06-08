Русин пообещал не праздновать, если забьет гол в ворота Зари

Нападающий Динамо Назарий Русин поделился ожиданиями от матча против Зари в рамках 26-го тура УПЛ.

"Нам нужно выигрывать – и все. Нужно хорошо сыграть, чтобы одержать победу. Больше не ожидаю ничего. Что касается сильных сторон Зари, то они хорошо выходят в атаку, хорошо контролируют мяч и прессингуют, и у этой команды хороший тренер.

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О Заре тренерский штаб Динамо у меня ничего не спрашивал, возможно, еще спросят. А если забью в ворота Зари, то праздновать гол не буду", – цитирует Русина пресс-служба киевлян.

К слову, поединок 26-го тура УПЛ Заря – Динамо состоится 13 июня. Начало матча в 17:00. Назарий Русин начинал нынешний сезон в составе луганчан, где убедил киевлян вернуть своего игрока обратно. Всего в текущей кампании 21-летний нападающий сыграл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

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