Назарий Русин впервые с февраля вышел в стартовом составе хорватского Хайдука на игру против Шибеника (1:0). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Чемпионат Хорватии. 27 тур

Хайдук – Шибеник – 1:0

Гол: Ракитич, 59

Удаление: Цвек, 57

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Подопечные Дженнаро Гаттузо одолели в домашней игре Шибеник со дна турнирной таблицы благодаря точному удару экс-игрока Барселоны Ивана Ракитича. Команда из Сплита играла в большинстве почти весь второй тайм после удаления на 57-й минуте Ловро Цвека, который известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за луганскую Зарю.

Назарий Русин провел на поле 82 минуты, однако не отметился голом. Таким образом Хайдук вернулся на первое место в чемпионате Хорватии, опережая Риеку на 1 очко в турнирной таблице.

Novo slavlje Bijelih na Poljudu. ️ pic.twitter.com/n1PaQpH5Og — HNK Hajduk Split (@hajduk) March 30, 2025

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