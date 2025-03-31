Русин помог Хайдуку одержать победу над аутсайдером – экс-звезда Зари получил красную, а легенда Барсы забил гол
Назарий Русин впервые с февраля вышел в стартовом составе хорватского Хайдука на игру против Шибеника (1:0). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Чемпионат Хорватии. 27 тур
Хайдук – Шибеник – 1:0
Гол: Ракитич, 59
Удаление: Цвек, 57
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Подопечные Дженнаро Гаттузо одолели в домашней игре Шибеник со дна турнирной таблицы благодаря точному удару экс-игрока Барселоны Ивана Ракитича. Команда из Сплита играла в большинстве почти весь второй тайм после удаления на 57-й минуте Ловро Цвека, который известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за луганскую Зарю.
Назарий Русин провел на поле 82 минуты, однако не отметился голом. Таким образом Хайдук вернулся на первое место в чемпионате Хорватии, опережая Риеку на 1 очко в турнирной таблице.
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