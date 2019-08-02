Русин перейдет в Зарю на правах аренды и сможет сыграть уже в Лиге Европы против ЦСКА, – журналист

Нападающий Динамо Назарий Русин продолжит карьеру в Заре. Официально об этом объявят уже в субботу.

Форвард Динамо Назарий Русин отправится в луганскую Зарю на правах аренды. Нападающий должен присоединиться к команде Скрипника уже завтра, 3 августа, сообщает журналист Андрей Шахов на своей странице в Facebook.

Хацкевич вообще не рассчитывает на Русина, он лишь четвертый форвард, – Цыганык

Отмечается, что Русин сможет сыграть за луганскую команду в квалификационном раунде Лиги Европы против ЦСКА.

Жерсон Родригес прокомментировал свой переход в Динамо

Напомним, Динамо осуществило трансфер нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса. Контракт заключен на 5 лет. По неофициальной информации киевляне заплатили за переход форварда 2 миллиона евро.