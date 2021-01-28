Мирче Луческу прибавилось приятной головной боли – в его распоряжении теперь четыре полноценных бомбардира.

Нападающий Динамо Назарий Русин будет готовиться ко второй части сезона вместе с основой.

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22-летний форвард полностью восстановился после травмы (перелом ключицы) и уже приступил к занятиям в общей группе, сообщает Динамомания. Футболист вместе со всей командой отправится на второй тренировочный сбор в турецкий Белек.

Напомним, ожидалось, что Назарий сможет вернуться к тренировкам лишь в середине февраля, однако ему удалось форсировать свое восстановление. Таким образом, Русин на сборе составит конкуренцию трем другим динамовским форвардам – ​​Артёму Беседину, Владиславу Супряге и Владиславу Ванату.

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