Журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" поделился информацией об интересе к Назарию Русину со стороны других клубов.

"Я знаю, что у Русина есть вариант в Бельгии. Боюсь ошибиться, но предложение было от одного из грандов – Брюгге или Андерлехта. Не могу точно сказать. Речь шла об аренде с правом выкупа.

Динамо имеет конкретные предложения по Цыганкову, Супряге и Миколенко, – Цыганык

Назарий отказался. Он поговорил с Луческу, и тот заверил, что очень рассчитывает на форварда. Русин свой шанс получит. Если все же дойдет до трансфера, то футболист в первую очередь будет рассматривать варианты за рубежом", – сказал Цыганык.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу попросил руководство клуба придержать Назария в Киеве, чтобы румын успел оценить потенциал игрока. В прошлом сезоне УПЛ Русин провел 26 матчей, в которых отметился 7-ю голами и совершил столько же ассистов.

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