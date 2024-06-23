"Черные коты" снова сменили наставника – до этого клуб сменил трех тренеров за сезон.

Сандерленд на официальном сайте сообщил о назначении Режи Ле Бри главным тренером команды.

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Контракт с французским наставником рассчитан на 3 года. Последним его местом работы был французский Лорьян, который вылетел по итогам прошлого сезона из Лиги 1.

Добавим, что Ле Бри всю свою тренерскую карьеру провел во Франции. Сандерленд же занял 16 место в Чемпионшипе, набрав 56 очков за 46 туров.

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