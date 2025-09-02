Форвард Сандерленда Назарий Русин продолжит карьеру недалеко от Украины.

Назарий Русин официально стал игроком польской Арки, сообщает пресс-служба клуба. Арендное соглашение будет действовать один год.

Предыдущую весеннюю часть чемпионата Русин провел в Хайдуке, где сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость 26-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет около одного миллиона евро.

Добавим, что Арка Гдыня является новичком польской Экстраклясы и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице с 8 очками.

