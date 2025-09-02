Русин официально нашел новую команду в Европе
21:37 - Читати українською
Форвард Сандерленда Назарий Русин продолжит карьеру недалеко от Украины.
Назарий Русин официально стал игроком польской Арки, сообщает пресс-служба клуба. Арендное соглашение будет действовать один год.
"Никому не все равно": Ванат опубликовал эмоциональное прощальное письмо для Динамо – кадры пути к успеху
Предыдущую весеннюю часть чемпионата Русин провел в Хайдуке, где сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость 26-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет около одного миллиона евро.
Добавим, что Арка Гдыня является новичком польской Экстраклясы и сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице с 8 очками.
"Кайрат головного мозга": семь героев самой большой сенсации Лиги чемпионов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter