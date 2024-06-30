"Это был тяжелый сезон для меня. Переехал в совершенно новую для меня страну и новую команду. Перед переездом почти не тренировался примерно полтора месяца – только в спортивном зале, потому что имел проблемы с паховыми мышцами и должен был их залечить.

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Когда я приехал, то здесь уже играли седьмой тур, поэтому потихоньку начал знакомиться с чемпионатом и набирать форму. Свою роль сыграл и язык – это было очень важно, а я его не знал. Вообще, футбол – это не только футбольное поле, а еще многое и за его пределами.

Первых 4 месяца мне было очень тяжело. Потом стало лучше, но впоследствии травмировался, такое случается, это футбол. Не хочу, чтобы травма служила мне каким-то оправданием, поэтому просто констатирую, что для меня сезон был неудачный.

Восстановился ли уже после травмы? Нам давали программу на отпуск, я ее выполнял. Думаю, что к сборам готов", – сказал русин в комментарии Українському футболу.

Напомним, Назарий присоединился к Сандерленду 1 сентября 2023 года, перейдя за 2,5 миллиона евро из Зари. В 25 матчах забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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