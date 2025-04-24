Форвард Хайдука Назарий Русин, похоже, вынужден будет вернуться в Англию.

Как стало известно Футбол 24, Хайдук не будет выкупать контракт Русина. Причина проста – хорватский клуб не готов удовлетворить финансовые требования Сандерленда.

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Сейчас основными претендентами на футболиста остаются ЛНЗ и Металлист 1925, где главные тренеры лично заинтересованы в услугах Назария.

Напомним, Русин перешел в Хайдук из английского Сандерленда на правах аренды. За время пребывания в клубе Назарий сыграл 11 матчей и отдал 1 ассист.

Русин помог Хайдуку одержать победу над аутсайдером – экс-звезда Зари получил красную, а легенда Барсы забил гол