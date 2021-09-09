Форвард днепрян Назарий Русин, права на которого принадлежат Динамо, имеет шансы выйти на поле в поединке против родной команды. Надо только выплатить "бело-синим" семизначную сумму.

СК Днепр-1 имеет право воспользоваться услугами арендованного у Динамо форварда Назария Русина в матче с киевлянами, сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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Однако есть одно "но"! В условиях арендного договора между клубами фигурирует сумма в 5 млн. гривен. Именно столько придется заплатить днепрянам за участие в матче Русина.

Такое условие не случайно – в Динамо хорошо помнят февральский поединок 2020 года, когда арендованный СК Днепр-1 Владислав Супряга сделал хет-трик в матче с киевлянами.

Напомним, поединок Динамо – СК Днепр-1 состоится 23 октября в рамках 12-го тура УПЛ.

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