Украинский форвард Назарий Русин покидает Сандерленд и продолжит карьеру в Арке из Гдыни, сообщает журналист Камиль Бектовски.

Нападающий присоединится к новичку польской Экстраклясы на условиях аренды до конца текущего сезона.

Предыдущую весеннюю часть чемпионата Русин провел в Хайдуке, где сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость 26-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет около одного миллиона евро.

