Русин может сменить клуб в последний день трансферного окна – на украинца нацелился новичок европейского чемпионата
17:34 - Читати українською
Нападающий Сандерленда Назарий Русин может сменить клуб.
Украинский форвард Назарий Русин покидает Сандерленд и продолжит карьеру в Арке из Гдыни, сообщает журналист Камиль Бектовски.
Нападающий присоединится к новичку польской Экстраклясы на условиях аренды до конца текущего сезона.
Предыдущую весеннюю часть чемпионата Русин провел в Хайдуке, где сыграл 17 матчей и отдал одну результативную передачу. Стоимость 26-летнего футболиста, по данным Transfermarkt, составляет около одного миллиона евро.
