22-летний бомбардир "бело-синих" может продолжить свою карьеру в СК Днепр-1, сообщает Динамомания. Никаких других деталей источник не раскрывает.

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Заметим, вторую часть сезона 2020/21 Назарий проводит на правах аренды в Легии, а контракт рассчитан до конца года. Правда, руководство варшавского гранда готово вернуть Русина в Киев досрочно из-за скандала. Форвард провел лишь один официальный матч в Кубке Польши.

Первая часть сезона была для Назария Русина также не сильно удачной – он провел лишь 19 минут в матче чемпионата Украины.

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