Форвард Динамо Назарий Русин близок к переходу в Черноморец. Пресс-служба одесситов обнародовала на клубной странице в социальной сети Instаgram фото с первой тренировки команды в Турции, на которой рядом с другими футболистами "моряков" работает и нападающий киевлян.

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Первую часть сезона Русин провел на правах аренды в СК Днепр-1. За команду Игора Йовичевича он сыграл в 10 матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с Динамо действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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