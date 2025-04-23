"Как произошел мой переход в Хайдук? Поскольку тренерский штаб Сандерленда на меня не рассчитывал, я еще с ноября начал общаться со своим агентом Вадимом Шаблием относительно того, чтобы либо перейти куда-то полноценно, или в аренду. Хотел играть в футбол.

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Вариант с Хайдуком появился в декабре, но все как-то затянулось. Затем уже в январе у меня спросили: "Готов перейти в Хайдук?" Ответил: "Да, я хочу уйти".

Почему остановился на этом варианте? Это большая команда в Хорватии. Я даже не представлял, насколько. Как Динамо или Шахтер в Украине. Люди здесь очень любят этот клуб. Команда борется за чемпионство. Еще и тренер – Гаттузо. Почему нет?

Из европейских клубов мной интересовался Абердин – общался с ними. А насчет ЛНЗ... Я в очень хороших отношениях с Романом Григорчуком. Мы общались, но... Хотелось еще попробовать себя в Европе", – сказал Русин в интервью Українському футболу.

Напомним, Абердин – 4-кратный чемпион Шотландии и 7-кратный обладатель Кубка Страны. В сезоне 1982/82 завоевал Кубок обладателей Кубков, а затем получил Суперкубок УЕФА (1983).

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