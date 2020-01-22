Русин летом имел предложения из Европы

Форвард Динамо Назарий Русин рассказал, куда мог перебраться летом 2019 года, кроме луганской Зари.

"Сначала должен был переходить в Карпаты. Было еще предложение от венской команды, не помню, какой именно. Я хотел быть ближе к дому, играть в Карпатах, но семья была против. Все понимали нынешний уровень этой команды.

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В итоге, я понял, что принял правильное решение. Отправился в Зарю, регулярно играл там, и через полгода вернулся в Динамо. Слышал на уровне слухов, что Генк предложил 2,5 млн евро за меня, но Динамо отказалось продавать", – поделился Русин в комментарии SportArenaTV.

Напомним, 21-летний форвард первую часть текущего сезона провел в луганской Заре (5 голов и 2 ассиста в 14 матчах), однако зимой Динамо отозвало игрока обратно.

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