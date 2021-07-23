"Я хочу вернуться, начать играть. Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля и возвращаться на хороший уровень.

Йовичевич объяснил мотивы трансфера Русина в СК Днепр-1

Собираюсь помочь команде занять то место, которое она хочет. В СК Днепр-1 хороший коллектив, хорошие футболисты и очень сильный тренерский штаб. Думаю, все у нас получится", – сказал Русин в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Назарий присоединился к команде Игора Йовичевича на правах аренды из Динамо. Прошлый сезон стал для 22-летнего нападающего неудачным – его годовая аренда в Легии завершилась раньше времени: Русин так и не сыграл ни одного матча в чемпионате Польши, ограничившись дебютом в 1/4 финала Кубка против Пяста.

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