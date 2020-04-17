Русин: Я бы сделал "серебряный матч" между Динамо и Зарей – чтобы потом не было никаких вопросов

Нападающий Динамо считает, что судьба путевки в Лигу чемпионов должна решиться на футбольном поле.

Напомним, на момент остановки чемпионата Украины после 23 туров Заря и Динамо набрали одинаковое количество очков, но луганская команда опережала киевлян благодаря лучшим показателям в личных встречах. Так как судьба сезона 2019/20 остается неизвестной (существует вариант, при котором чемпионат не будет доигран), то появилось немало дискуссий о судьбе второго места, которое дает право на участие в квалификации Лиги чемпионов.

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"Честно, я не знаю, как это сделать. Есть люди, которые этим занимаются, – пусть они думают, как правильно сделать. Что делать, если чемпионат завершат досрочно? Например, я бы сделал "серебряный матч" между Динамо и Зарей. Это был бы лучший вариант, чтобы потом не было никаких вопросов ни к кому.

Что касается игры Динамо, то я не буду этого делать – пусть ее оценивают эксперты и болельщики", – передает слова Русина Dynamomania.

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